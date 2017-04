Westbrook show, segna 41/a tripla-doppia

OKLAHOMA CITY (USA), 5 APR - Russell Westbrook ha fatto un passo nella storia del basket Nba andando per la 41/a volta in doppia cifra nel computo di punti segnati, rimbalzi catturati ed assist forniti nella stessa stagione. Il record è arrivato durante il terzo quarto nel match vinto dai Thunder di Oklahoma City a spese dei Bucks di Milwaukee (110-79). La partita di Westbrook è terminata con all'attivo 12 punti, 13 rimbalzi ed altrettanti assist. "E' una notte speciale - ha detto al termine, emozionato e felice - e non la dimenticherò mai", mentre il pubblico, tutto in piedi, lo acclamava come miglior giocatore dell'incontro. Con questo exploit Westbrook ha eguagliato il primato in una singola stagione di Oscar Robertson, risalente al 1961-'62.