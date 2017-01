Jovetic verso il Siviglia

MILANO, 4 GEN - "Abbiamo varie opzioni sul mercato e speriamo che qualcuna si concretizzi presto. Jovetic è un giocatore magnifico e speriamo che possa arrivare e dimostrare il suo valore, come ha già fatto in Italia e anche in Inghilterra": lo dice Pepe Castro, presidente del Siviglia, alla testata spagnola Cadena Cope. L'attaccante dell'Inter Stevan Jovetic, ormai da tempo ai margini dal progetto nerazzurro, potrebbe essere ceduto al club spagnolo in questa sessione di mercato. La trattativa tra le due societa' e' avviata. "Ci interessa - conferma il presidente del Siviglia - ma sapete anche che non mi piace parlare di cose che non sono fatte". Escluso invece un ritorno del centrocampista dell'Inter Ever Banega: "Ora e' in Italia, al momento non è un'opzione per noi. Ci serve un attaccante, è in quella posizione che abbiamo problemi".