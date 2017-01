Brisbane, Roberta Vinci ai quarti

ROMA, 4 GEN - Roberta Vinci si è qualificata per i quarti di finale del "Brisbane International", torneo Wta Premier dotato di un milione di dollari di montepremi che ha aperto la stagione sul cemento australiano. Al secondo turno la 33enne tarantina, numero 18 del ranking mondiale ed ottava testa di serie, ha sconfitto per 6-4 6-2, in un'ora e 19 minuti di gioco, la giapponese Misaki Doi, 29enne mancina di Yokohama numero 40 della classifica Wta. Prossima avversaria dell'italiana sarà la ceca Karolina Pliskova, numero 6 Wta e terza favorita del seeding: l'azzurra si è aggiudicata entrambi i precedenti.