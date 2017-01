Brisbane, finisce il sogno di Aiava

ROMA, 4 GEN - E' finita la favola di Destanee Aiava, la 16enne che aveva passato il primo turno con una certa facilità al torneo Wta di Brisbane in Australia. Ma la tennista teen ager ha tutto il tempo per crescere e rifarsi. Questa notte Svetlana Kuznetsova ha sbarrato la strada del secondo turno alla giovanissima e promettente tennista 16enne di Melbourne (è nata il 10 maggio 2000), numero 387 del ranking mondiale. Aiava è diventata famosa per essere stata la prima giocatrice venuta al mondo nel nuovo millennio a vincere un match nel main draw di un torneo Wta. Stanotte ha ceduto per 6-4 6-3 alla russa numero 9 del ranking mondiale e quinta favorita del seeding. Resta comunque straordinario il torneo della giovane australiana, partita dalle qualificazioni, che a Melbourne sarà la prima classe 2000 nel main draw di uno Slam. Per Destaneee Aiava già si pronostica una grande carriera.