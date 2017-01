Tennis, a Shenzhen Halep subito fuori

ROMA, 4 GEN - Camila Giorgi torna in campo oggi allo "Shenzhen Open", torneo Wta International da 750mila dollari di montepremi, in corso sul cemento di Shenzhen, in Cina, uno dei tre appuntamenti che hanno inaugurato la stagione del tennis rosa. La 25enne di Macerata, numero 63 del ranking mondiale, dopo aver sconfitto all'esordio per 1-6 7-6(5) 6-3 la rumena Ana Bogdan (130), si gioca un posto nei quarti con la cinese Saisai Zheng (85). L'unico testa a testa fra le due ha visto l'affermazione della Giorgi nel 2012 sull'erba di Nottingham. Giornata storta per Simona Halep, numero 4 del ranking mondiale, costretta a inseguire per tutto il match la sua avversaria, la 20enne ceca Hradec Kralove (numero 54 del mondo, e alla fine sconfitta 6-3 4-6 7-5 dopo oltre due ore di battaglia.