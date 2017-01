Auckland, subito fuori Serena Williams

ROMA, 4 GEN - Comincia male l'anno nuovo per Serena Williams. La numero due del mondo è infatti uscita di scena a sorpresa al secondo turno dell'"ASB Classic", torneo Wta International con montepremi di 250mila dollari in corso sul cemento di Auckland, in Nuova Zelanda. La statunitense, ex numero uno del mondo, prima favorita del seeding, al rientro nel circuito dopo quattro mesi di pausa, ha ceduto per 6-4 6-7(3) 6-4 alla connazionale Madison Brengle, numero 74 del ranking mondiale.