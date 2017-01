Doping: sospesi 4 russi,c'è oro skeleton

MOSCA, 3 GEN - Il campione olimpico 2014 per lo Skeleton Alexander Tretyakov, la medaglia di bronzo Yelena Nikitina (insieme a Olga Potylitsyna e Maria Orlova) sono stati provvisoriamente sospesi dalle competizioni dalla International Bobsleigh and Skeleton Federation (IBSF). Lo ha detto Anna Makarova, portavoce della Federazione Bob Russa. "Tretyakov, Nikitina, Potylitsyna e Orlova sono stati sospesi da tutte le gare fino al 19 gennaio in conformità con le norme anti-doping", ha precisato. La decisione è stata presa in seguito alle accuse del Cio rivolte a 28 atleti russi di aver violato le regole antidoping durante le Olimpiadi di Sochi 2014. Gli atleti sono stati esclusi dalla competizione alle prossime due tappe della Coppa del Mondo Altenberg, in Germania, (gennaio 6-7) e Winterberg (gennaio 14-15).