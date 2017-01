Atp Doha: oggi tocca a Murray

ROMA, 3 GEN - Riparte da Doha il duello tra lo scozzese Andy Murray, fresco numero 1 del mondo che esordisce oggi contro il francese Jeremy Chardy, e il serbo Novak Djokovic, campione in carica del ricco torneo del Qatar (Atp 250 con montepremi da oltre 1,2 milioni di dollari), che ieri è approdato al secondo turno battendo per 7-6, 6-3 il tedesco Jan-Lennard Struff. L'Italia, intanto, si affida ad Alessandro Giannessi: il 26enne mancino di La Spezia, numero 128 Atp, passato attraverso le qualificazioni sfida oggi il ceco Tomas Berdych, numero 10 del mondo e terza testa di serie, mai affrontato prima. Ieri, invece, è stato eliminato Paolo Lorenzi: il 35enne senese, numero 40 del ranking, è stato sconfitto dallo spagnolo Nicolas Almagro, numero 44, per 7-6, 4-6, 6-3, dopo due ore e 28 minuti di battaglia.