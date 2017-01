La Dakar per la prima volta in Paraguay

ROMA, 3 GEN - Per la prima volta nella storia, la Dakar fa tappa in Paraguay, con la prima giornata dell'edizione 2017 che parte proprio dalla capitale Asunción, prima di affrontare una speciale di 39 km. Il Paraguay diventa così il 29/o paese a ospitare la Dakar. Le piste tecniche in stile Mondiale rally hanno permesso a Xavier Pons, secondo nelle auto, di esprimersi al meglio. Terzo, nella classifica provvisoria, Nani Roma su Toyota. Nelle moto Xavier de Soultrait (Yamaha) ha stupito con una bellissima prova. Il francese si è aggiudicato la vittoria davanti ad altri due outsiders, Juan Pedrero (Sherco) e Ricky Brabec (Honda). Il pilota Yamaha ha però perso la prima posizione per una penalità. Pedrero sale così in testa alla classifica generale. Nelle auto, Nasser Al-Attiyah si aggiudica la prima vittoria alla guida della Toyota. Nella categoria moto Alessandro Botturi è il migliore degli italiani. Su un terreno insidioso, dove era facile commettere errori, il pilota Yamaha ha chiuso 13/o.