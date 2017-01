Guardiola, mia carriera sta per finire

ROMA, 3 GEN - "Non allenerò per molto tempo ancora. Non starò in panchina fino a 60 o 65 anni": così il tecnico del Manchester City Pep Guardiola in un'intervista alla Nbc dopo la stentata vittoria dei suoi contro un non irresistibile Burnley per 2-1. "La mia carriera sta per finire -ha spiegato il tecnico- aggiungendo che in futuro, anche se non propriamente immediato, bisognerà cercarlo "su un campo da golf". L'allenatore spagnolo ha confermato che resterà ai City per i tre anni di contratto, e "forse anche di più" ma ha sottolineato che la sua carriera "sta per finire".