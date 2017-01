F1: a breve annuncio Bottas in Mercedes

ROMA, 2 GEN - Dovrebbe arrivare nelle prossime ore l'annuncio dello sbarco di Valtteri Bottas alla Mercedes. Il finlandese, proveniente dalla Williams, affiancherà Lewis Hamilton alla guida delle Stelle d'argento dopo l'addio di Nico Rosberg a soli quattro giorni dalla conquista del Mondiale. Una nuova coppia che, in verità, non fa sognare il mondo del Circus, avendo sperato in un più stuzzicante remake della McLaren 2008 con l'arrivo di Fernando Alonso. Ma Bottas porterà affidabilità in un team che dovrà concentrarsi molto sullo sviluppo della vettura con l'arrivo delle nuove regole e delle nuove gomme Pirelli più larghe e più veloci. In quest'ottica, secondo indiscrezioni, il finlandese avrebbe già fatto visita alla Mercedes per prendere le misure con il nuovo posto. Con l'addio di Bottas alla Williams, che per la scuderia inglese si tradurrà anche in uno sconto sulla fornitura di motori dal costruttore tedesco, sarà anche annunciata la permanenza di Felipe Massa, che ha deciso di rimandare il ritiro di un anno.