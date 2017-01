Federer, sorpreso per come sono tornato

ROMA, 2 GEN - "Sono rimasto piacevolmente sorpreso per come stavo. Quando ho finito di giocare, ero un po' triste perché è stato bello tornare in campo". Sono le prime parole di Roger Federer dopo il rientro in occasione della Hopman Cup 2017: la sua ultima apparizione risaliva allo scorso luglio. "In realtà, ero abbastanza nervoso e quando sono entrato in campo mi sono detto: oh mio Dio, è meglio di quanto pensassi! Ringrazio il pubblico per il calore con cui sono stato accolto. Tornare in campo, riallacciarmi le scarpe prima di una partita, sono sensazioni che mi mancavano. Vincere qui sarebbe un bel modo per iniziare l'anno nuovo". "Questi erano i momenti che mi mancavano - ha aggiunto il campione svizzero - Ecco perché gioco a tennis. Ho pensato che già fosse molto, le mie aspettative erano minori. Ora non sento alcun dolore al ginocchio, è stato bello riuscire a dimenticare tutto".