Calcio: biglietti Napoli-Real, tifosi in fila dall'alba

NAPOLI, 2 GEN - Tifosi in fila davanti al box office in Galleria dalla sei del mattino. É cominciata alle ore 12, in anticipo sul programma originario messo a punto dal Calcio Napoli, la vendita dei biglietti per Napoli-Real Madrid di Champions League, in programma il 7 marzo prossimo, per i settori Curve e Distinti. Complessivamente si tratta di 42 mila tagliandi messi a disposizione dei tifosi nelle varie rivendite autorizzate che, si presume, saranno venduti in poche ore. La decisione è stata presa dalla società azzurra dopo che i tremila biglietti dei settori Tribuna Posillipo e Tribuna Nisida, messi in vendita nei giorni scorsi, erano andati esauriti in poco più di mezz'ora. Originariamente era stato previsto che la vendita dei biglietti di Curve e Distinti cominciasse nei prossimi giorni. (ANSA).