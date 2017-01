Tennis:Ranking Wta,prima classifica 2017

ROMA, 2 GEN - E' la prima classifica del 2017 quella pubblicata stamane dalla Wta, che non presenta variazioni per le prime due giocatrici italiane: Roberta Vinci conserva la 18esima posizione, sempre prima delle tenniste azzurre, così come stabile è anche Sara Errani al numero 49. Leggerissimi progressi per Camila Giorgi, ora al numero 81, Francesca Schiavone, salita al numero 102, e Karin Knapp, che guadagna due gradini collocandosi al 145esimo posto. La top-ten mondiale è sempre guidata dalla tedesca Angelique Kerber, alla 17esima settimana sul trono del tennis in rosa, con 2.030 punti di margine su Serena Williams, che a sua volta ha 1.450 punti di vantaggio su Agnieszka Radwanska, che completa il podio.