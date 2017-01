Sci: Cdm, domani slalom Zagabria

ZAGABRIA (CROAZIA), 2 GEN - La coppa nel Mondo apre il 2017 a Zagabria con l'ormai classico slalom speciale donne di domani alla periferia della capitale croata: prima manche alle 13 e seconda alle 16,15. Per l'Italia c'e' la novita' della presenza in pista in questa disciplina della bergamasca Sofia Goggia. L'azzurra Goggia e' ormai la n.1 della squadra italiana con sei podi in quattro diverse discipline raccolti nei due mesi di questo inizio di stagione. Lo speciale non e' il suo punto di forza - come non lo e' per il resto della squadra - ma puo' sempre essere utile come prezioso allenamento soprattutto in vista delle gare di combinata in cui Sofia e' gia' salita sul podio. Oltre a Sofia, l'Italia schiera solo quattro altre atlete: Manuela Moelgg, Chiara Costazza, Irene Curtoni e Marta Bassino. Per domani non ci sono speranze di podio ma perlomeno l'attesa di una prova in crescita di rendimento come del resto gia' successo nell'ultimo slalom del 2016 a Semmering.