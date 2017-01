Ciclismo: 57 anni fa moriva Coppi

ALESSANDRIA, 2 GEN -Nel 57esimo anniversario della morte di Fausto Coppi, avvenuta il 2 gennaio 1960, oggi, il suo paese natale Castellania, tra Tortonese e Novese, gli rende omaggio con una messa in suffragio e la consegna del premio 'Welcome Castellania 2017' ai giornalisti Massimo Delfino (La Stampa) e Gabriele Moroni (Il Giorno) e di un riconoscimento speciale a Mauro Vegni, direttore del Giro d'Italia. Nel salone del 'Borgo' un brindisi sarà dedicato alla partenza della 14esima tappa della 'Corsa Rosa' il prossimo 20 maggio dal paese di Coppi. Nel pomeriggio le celebrazioni si spostano nel Museo dei Campionissimi di Novi Ligure con la presentazione dell'opera multimediale 'Memorie. Un secolo di ciclismo in Piemonte' di Chiara Vignola e Maria Elisabetta Lanzone. L'evento è condotto dal giornalista Maurizio Iappini con la partecipazione di Beppe Conti. Infine presentazione della nuova edizione de 'La Grande Storia del Ciclismo'.