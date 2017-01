Dakar: al via il primo italiano disabile

PERUGIA, 1 GEN - Sta per cominciare la nuova avventura di Gianluca Tassi, il primo pilota italiano disabile che si accinge ad affrontare la Dakar, il raid off-road più estremo e più difficile al mondo in programma dal 2 al 14 gennaio 2017 in Paraguay, Bolivia ed Argentina. Il 55enne perugino, che nella sua carriera ha raccolto numerosi titoli nazionali ed internazionali fino al 2003 (anno in cui un incidente lo ha costretto alla sedia a rotelle), sarà affiancato in questa esperienza dal navigatore toscano Massimiliano Catarsi e dal perugino Alessandro Brufola Casotto. Prenderanno parte alla competizione con il numero 362 e con la squadra del RTeam. ptor, il mezzo che sarà usato per la gara. Domani è prevista la partenza. Tassi correrà su Ford Raptor con lo slogan "la volontà non ha limiti" e con l'adesivo "I love Norcia", per sostenere il terremotati della sua regione.