Borja vince Pallone d'Oro del Sudamerica

MONTEVIDEO, 1 GEN - E' l'attaccante colombiano Miguel Borja, 23 anni, ex oggetto misterioso del Livorno (8 presenze e zero gol nella stagione 2013-'14) attualmente all'Atletico Nacional di Medellin, il vincitore del Pallone d'Oro 2016 del Sudamerica. Ad annunciarlo è stato il giornale uruguayano 'El Pais' che ogni anno assegna il premio tramite referendum tra la stampa specializzata. Borja ha preceduto di sole nove preferenze (85 contro 76, su un totale di 310 votanti) il brasiliano Gabriel Jesùs, ex Palmeiras e da oggi ufficialmente al Manchester City. Al terzo posto con 50 voti il venezuelano Alejandro Guerra, dell'Atletico Nacional, club a cui appartiene anche il quarto classificato, il portiere argentino Franco Armani. E' la quarta volta che un colombiano vince il premio riservato al miglior giocatore militante in squadre del Sudamerica: in precedenza ci erano riusciti 'el Pibe' Carlos Valderrama (1987 e 1993) e Teofilo Gutierrez (2014).