Tennis: Errani subito fuori a Brisbane

ROMA, 1 GEN - Non parte bene il 2017 per Sara Errani. La tennista azzurra è uscita di scena al primo turno del "Brisbane International", torneo Wta Premier, che apre la stagione sul cemento australiano. La Errani, numero 49 del ranking, ha ceduto 6-3 6-3, in un'ora e 19 minuti, alla statunitense Christina McHale. Fuori già nelle qualificazioni Francesca Schiavone: la 36enne milanese, numero 103 Wta, è stata eliminata al turno decisivo 6-1 6-2 dalla serba Aleksandra Krunic.