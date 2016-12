L'etiope Edris vince Boclassic 2016

BOLZANO, 31 DIC - L'etiope Muktar Edris ha vinto con il tempo di 28'52" la 42/a Boclassic, una delle corse di San Silvestro più importanti a livello internazionale, che si è svolta a Bolzano. Secondo posto per il suo connazionale Imane Merga (28'54"), terzo il keniano Jairus Birech (28'57"). Migliore degli italiani il trentino di origine etiope Yemaneberhan Crippa al settimo posto con il tempo di 29'56". La Boclassic ha attraversato i vicoli del centro storico di Bolzano. Corridori d'elite, atleti amatoriali, handbiker e le categorie dei giovani, tutti hanno percorso lo stesso tracciato di 1250 metri che da piazza Walther, sede del mercatino di Natale, prosegue per le vie del centro e i Portici per tornare a piazza Walther. Mentre la corsa elite di 10 km prevede 8 giri del percorso, le donne hanno percorso 5 km pari a 4 giri. Fra le donne ha vinto la keniana Agnes Tirop in 15'44". Seconda e terza le etiopi Gelete Burka in 15'49" e Etenesh Diro in 16'18".