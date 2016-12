Tennis: Nadal vince ad Abu Dhabi

ROMA, 31 DIC - Rafa Nadal chiude con un successo un 2016 non brillantissimo, imponendosi per la quarta volta al "Mubadala World Tennis Championship" di Abu Dhabi, tradizionale torneo/esibizione giunto all'ottava edizione. Lo spagnolo ha battuto in finale il belga David Goffin, n.11 del ranking Atp, col punteggio di 6-4, 7-6. Nella finale per il terzo posto, lo scozzese Andy Murray, n.1 al mondo e fresco del titolo di sir ci cui lo ha insignito la regina Elisabetta, ha sconfitto per 6-3, 7-6 il canadese Milos Raonic, numero tre mondiale.