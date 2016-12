Prandelli, lascio per rispetto tifosi

ROMA, 31 DIC - "Sono molto triste e turbato, perchè quando finisce un sogno, resta un sapore davvero amaro. L'incarico era difficile ma l'avevo accettato con coraggio e volontà. Lascio per rispetto nei confronti dei tifosi". Cesare Prandelli non nasconde le sue emozioni in una conferenza stampa indetta in un albergo di Valencia per spiegare i motivi che lo hanno portato ieri a dimettersi da allenatore. Non ha accettato domande, l'ex ct azzurro, "per non mettersi in polemica con la società", ma ha raccontato quanto è successo negli ultimi giorni. "Il presidente Lim mi aveva detto che avremmo preso quattro giocatori a gennaio come rinforzi. Poi, il giorno 29, la proposta era tra Zaza e un centrocampista. Eravamo quindi passati da quattro calciatori a uno, qualcosa non quadrava".