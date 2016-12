Nba: Houston e Thomas esagerano

ROMA, 31 DIC - I 140 punti inflitti da Houston ai Clippers e i 52 segnati da Isaiah Thomas nella vittoria di misura di Boston su Miami (117-114) sono la misura degli incontri della notte scorsa in Nba. Da segnalare c'e' poi la sconfitta subita in casa da Denver ad opera dei Sixers, la peggior squadra della Lega con i Nets, nonostante i 18 punti realizzati da Danilo Gallinari. L'azzurro ha cercato fino alla fine di tenere in piedi i suoi, ma nonostante i sei punti finali la partita si è chiusa in volata sul 124-122 per gli ospiti. I Nuggets incassano così la nona sconfitta casalinga, a fronte di sole sette vittorie. Negli altri incontri, regolari le sconfitte delle due squadre di New York - Washington-Brooklyn 118-95 e New Orleans-New York 104-92 -, come quella di Golden State sui Dallas Mavericks (108-99). Altri risultati: Indiana-Chicago 111-101, Atlanta-Detroit 105-98, Minnesota-Milwaukee 116-99.