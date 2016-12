Serie B: Novara-Carpi 2-1

NOVARA, 30 DIC - Due calci di punizione di Galabinov e Sansone permettono al Novara di chiudere il 2016 con una vittoria per 2-1, in rimonta, contro il Carpi. I piemontesi si avvicinano così alla zona playoff, a quota 28 punti. Le reti tutte nei primi 45': al 22' è Lasagna che porta in vantaggi gli emiliani, ma è una illusione che dura poco. Al 29' arriva infatti il pari di Galabinov e, al 32', il raddoppio di Sansone.