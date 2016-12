Atletica: La Rosa punta We Run Rome

ROMA, 30 DIC - Tra i favoriti alla vittoria finale della corsa competitiva di 10 km della We Run Rome, in programma domani, c'è anche l'azzurro Stefano La Rosa: "Spero che domani sia un'altra esperienza come l'anno scorso - ha spiegato a margine della presentazione della corsa avvenuta oggi al Nike Headquarter della Capitale -, correre con 10 mila persone è bellissimo e Roma è uno spettacolo di città, quindi il poter correre nelle sue vie più importanti è magnifico. È una gara molto dura, con un tratto di salita molto impegnativo e alla lunga si fa sentire".