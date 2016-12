Icardi, con Pioli squadra più compatta

MILANO, 30 DIC - "Pensiamo tutti all'Inter adesso. Pioli si è messo subito al lavoro per cambiare, per dare la svolta, non c'erano risultati e ci ha provato. Ci sta riuscendo pian piano, sta facendo una squadra più compatta. Lavoriamo su tutti i punti, mentali e fisici per essere pronti". Lo ha detto Mauro Icardi in un'intervista a Inter Channel. Il capitano nerazzurro ha ripercorso i momenti salienti del 2016: "Per me segnare il 50/mo gol in 100 partite è stato molto bello, cerco sempre di migliorare la mia media gol. Abbiamo disputato una grande gara in Coppa Italia contro la Juventus ma abbiamo perso ai rigori. Sono poi contento di essere riuscito a far vincere a Stefano Vecchi la prima partita in Serie A, si è presentato con grande umiltà".