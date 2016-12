Roma 2024: Frongia,No?non siamo pentiti

ROMA, 30 DIC - "Pentiti di aver ritirato la candidatura di Roma 2024? Assolutamente no. Dopo il no alle Olimpiadi abbiamo ricevuto tantissime richieste di organizzare eventi internazionali a Roma". Lo dice l'assessore allo Sport di Roma Capitale, Daniele Frongia, tornando sul 'niet' della Giunta Raggi, di cui all'epoca era vice sindaco, alla candidatura della Capitale a organizzare i Giochi olimpici del 2024. "Non siamo pentiti, e manifestazioni come quella che stiamo presentando oggi ne sono la dimostrazione - ha specificato Frongia intervenendo alla presentazione della 'We Run Rome 2016' in programma domani -: stiamo lavorando a iniziative di rango internazionale per il 2017 e il 2018 e lo stiamo facendo con alcune federazioni e con il Coni Lazio".