Serie B: Salernitana-Perugia 2-1

SALERNO, 30 DIC - Reduce dalla sconfitta di Avellino, era chiamata al riscatto la Salernitana e lo ha fatto nel migliore dei modi, battendo il Perugia 2-1. Il primo tempo ha visto dominare la Salernitana, in vantaggio al 16' grazie a Donnarumma. Nel secondo tempo, la squadra di casa ha cercato di chiudere la partita trovando il raddoppio al 34', quando Coda ha messo a segno il gol che ha chiuso una partita avvincente. Il Perugia ha accorciato le distanze grazie ad un gol su punizione di Dezi nel primo minuto di recupero. Troppo tardi per ribaltare il risultato. Il tecnico granata Alberto Bollini aveva chiesto "una partita di cuore e grinta" e così è stato. Si tratta di un risultato importante considerato anche che - come ha ricordato lo stesso Bollini - "il Perugia, insieme a Carpi, Verona e Frosinone, è la squadra meno battuta in trasferta".