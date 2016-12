Calcio:Montella, mio Natale più bello, Berlusconi strafelice

MILANO, 30 DIC - Per Vincenzo Montella "questo è il miglior momento da allenatore". Il tecnico del Milan lo ammette in un'intervista a Sky: "È bello finire un anno con una vittoria, finirlo alzando una coppa lo è ancora di più. Vincere un trofeo è qualcosa di memorabile. Tanti allenatori più bravi di me e più esperti di me non hanno mai vinto nulla. È stato proprio un bel Natale". Il successo in Supercoppa ha soddisfatto molto anche il presidente Berlusconi: "Era strafelice - spiega Montella -, l'ho sentito anche per Natale. Mi ha fatto piacere ricevere i suoi complimenti e sono contento di avergli regalato questo trofeo con tutta la squadra. Anche Galliani era contento, era tangibile la sua gioia. Ho sempre sognato di scendere da un aereo con una coppa, magari con una coppa diversa". (ANSA).