Ciclismo: morto Kubler, vinse Tour 1950

ROMA, 30 DIC - Ferdi Kubler, primo ciclista svizzero a vincere il Tour de France, nel 1950, e campione del mondo l'anno dopo a Varese, è morto in una clinica di Zurigo all'età di 97 anni. Lo ha riferito la moglie Christine, che lo ha assistito fino all'ultimo momento. "Si è addormentato in modo pacifico, con un sorriso sul volto", ha detto la donna. Kubler era stato ricoverato subito dopo Natale a causa di problemi respiratori derivanti da una pesante crisi influenzale. Comunque già da qualche anno aveva problemi di salute. Rivale di Coppi e Bartali e Bobet, nel miglior periodo della carriera aveva anche centrato, per due anni di seguito (1951 E 1952), l'accoppiata Liegi-Bastogne-Liegi e Freccia Vallone. Nel suo palmares figurano anche tre edizioni del Giro di Svizzera (1942, 1948 e 1951) e due del Romandia (1948 e 1951). In quel periodo in patria fece epoca la sua rivalità con l'altro grande svizzero del ciclismo, Hugo Koblet.