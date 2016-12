Presidente Santos, Gabigol non torna

ROMA, 30 DIC - "All'Inter non stanno utilizzando Gabriel, ma è molto difficile che a gennaio ce lo cedano in prestito". Intervistato da Radio Bandeirantes, il presidente del Santos Modesto Roma 'gela' i tifosi spiegando che Gabigol, ex idolo della torcida del Peixe non tornerà alla base, neppure temporaneamente. "Loro (l'Inter n.d.r.) vogliono che il giocatore si abitui al modo di giocare che c'è in Europa - ha aggiunto Roma -, e quindi allo stile italiano. Ecco perché sempre a loro non serve che torni qui al Santos, e mi hanno fatto capire che vorrebbero prestarlo a qualche squadra italiana. Per noi sarebbe bellissimo se Gabigol tornasse, ma è inutile illudersi". Lo stesso, ha precisato Roma, vale per un altro ex beniamino del tifo 'santista', l'ex rossonero Robinho. "Ha ancora un anno di contratto con l'Atletico Mineiro - è stata la precisazione - e faranno di tutto per tenerselo perché devono giocare la Coppa Libertadores".