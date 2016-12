Federer, spero di giocare altri 2-3 anni

PERTH (AUSTRALIA), 30 DIC - "Non credo che questo sarà il mio ultimo viaggio in Australia da atleta, anche se qualcuno pensa il contrario. Sono uno che pensa in positivo, e dopo che mi sono preso questi sei mesi di stop spero di poter giocare per altri due o tre anni, e non per sei mesi. Il mio approccio mentale al tennis giocato è a lunga scadenza". Con queste parole Roger Federer, da Perth dove si trova per giocare nella Hopman Cup, tradizionale torneo-esibizione a squadre d'inizio anno, commenta il proprio ritorno in campo dopo che la sua ultima apparizione è stata quella dell'8 luglio scorso, nella semifinale di Wimbledon persa contro Raonic, e i problemi al ginocchio sinistro.