Marchisio, ricoderò estate lunghissima

TORINO, 30 DIC - "In questo 2016, oltre alle tante vittorie, non posso dimenticare questa lunghissima estate". E' un bilancio "agrodolce" quello che Claudio Marchisio fa dell'anno che si sta per concludere su Instagram, dove pubblica un video degli allenamenti fatti per recuperare dall'infortunio che lo ha tenuto a lungo lontano dai campi di gioco. Il centrocampista della Juventus ricorda di avere saltato, per colpa della rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro infortunatisi nel match col Palermo dello scorso 17 aprile, "la premiazione di fine anno allo Juventus Stadium con i compagni, l'Europeo in Francia e la primissima parte di questa stagione". "Il duro lavoro fatto in quei mesi conclude - non potrò mai dimenticarlo".