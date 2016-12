Premier: Klopp, ammiro scelta Guardiola

ROMA, 30 DIC - Domani si affronteranno per la prima volta in Premier League, nella sfida ad Anfield Road tra Liverpool e Manchester City, rinnovando i duelli tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco, e Juergen Klopp spende parole al miele per il suo avversario, Pep Guardiola, sostenendo che l'allenatore catalano "merita rispetto" per la scelta di proseguire la sua "fantastica carriera" in un campionato così difficile. Intervistato dal 'Guardian', Klopp dichiara: "E' arrivato qui senza pregiudizi. Avrebbe potuto scegliere qualsiasi panchina in un campionato più facile, è chiaro, ma pur potendo andare ovunque ha scelto di venire qui. Una scelta che merita rispetto".