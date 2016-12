Nba: Cleveland ok ma rischia con Boston

ROMA, 30 DIC - Con 32 punti di Irving, 30 di Love e 23 di LeBron James, i Cleveland Cavaliers riescono a imporsi su Boston 124-118. Non tutto luccica però in casa dei detentori dell'anello, costretti a rintuzzare un'inattesa rimonta dei Celtics dopo essere stati in vantaggio anche di 20 punti. Qualche amnesia di troppo in difesa ha rischiato di costar caro ai campioni e di dare un dispiacere alla loro stella, che oggi compie 32 anni. Nelle altre partite, Charlotte ancora senza Belinelli batte i Miami Heats 91-82, raggiungendo al terzo posto della Eastern Conference proprio Boston. I Toronto Raptors perdono 99-91 contri i Phoenix Suns, una delle peggiori squadre della Lega (10-23). Nella Western Conference, Memphis strapazza Oklahoma City che perde 114-80. Il cecchino dei Thunder, Russell Westbrook, segna 21 punti in 23 minuti prima di farsi espellere a metà del terzo quarto. Nuove sconfitte per i Lakers, battuti 101-89 in casa da Dallas, e per Philadelphia (7-24), sconfitta 100-83 dagli Utah Jazz.