Calcio 5:Winter,teste serie a Final four

ROMA, 29 DIC - Tutto come da pronostico: le quattro teste di serie della Winter cup di calcio a 5 fanno il proprio dovere e si qualificano per la Final four della 4/a edizione della competizione più 'giovane' della divisione calcio a cinque. Pescara, Lollo Caffè Napoli, Luparense e Acqua&Sapone Unigross: le prime quattro, al termine del girone d'andata, chiudono al primo posto i rispettivi triangolari disputati nel palazzetto di casa. Pescara (6-1 alla Cioli Cogianco), Napoli (3-1 alla Ma Group Imola) e Luparense (8-3 all'Axed Group Latina) restano a punteggio pieno, all'Acqua&Sapone - meglio piazzata al termine del girone d'andata - invece, basta l'1-1 con il Kaos Futsal. Eliminato il Rieti, campione uscente. Pertanto nell'albo d'oro ci sarà il nome di una nuova formazione.