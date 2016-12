Serie B: Bari-Spal 1-1

BARI, 29 DIC - E' finita con un pareggio (1-1), la sfida tra Bari e Spal, nello stadio San Nicola, valida come anticipo della 21/a giornata del campionato di calcio di Serie B e disputata davanti a 16 mila spettatori. Il punteggio è stato determinato da due rigori (contestati) concessi dall'arbitro La Penna: al 35' Antenucci ha portato in vantaggio i ferraresi; nella ripresa, al 18', Maniero ha pareggiato i conti. Nel finale, che ha visto gli ospiti sfiorare il gol del colpaccio, è stato espulso l'allenatore del Bari, Stefano Colantuono, per proteste.