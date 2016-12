Maradona:Ottimo il Mondiale a 48 squadre

ROMA, 29 DIC - "E' stato un piacere ricevere Gianni Infantino in casa mia. Abbiamo parlato di calcio, di giocatori, di allenatori e della passione che va scomparendo. Della necessità che le squadre puntino sui settori giovanili, visto che non vengono più fuori tanti buoni calciatori come una volta". Lo ha postato in ben tre lingue, sul proprio account ufficiale di Facebook, Diego Armando Maradona, dopo l'incontro con il presidente della Fifa. "E abbiamo parlato anche del Mondiale a 48 squadre - ha aggiunto, da Dubai, il 'Pibe de oro' - che avrà la stessa durata e darà l'opportunità di giocarne uno a squadre che non l'hanno mai nemmeno sognato. E questo è ottimo". "L'8 e il 9 gennaio prossimi sarò a Zurigo, per presentare la mia relazione e partecipare alla consegna del premio 'The best Fifa football awards'", ha concluso l'argentino.