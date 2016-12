Torino: è ripresa la preparazione

TORINO, 29 DIC - Ripresa della preparazione per il Torino. L'allenatore Sinisa Mihajlovic ha diretto alla Sisport, aperta per l'occasione ai tifosi, una sessione basata sul possesso palla e sul lavoro atletico. Assenti i calciatori extracomunitari, a eccezione di Castan, che si è già aggregato al gruppo: per tutti gli altri il rientro è previsto il 2 gennaio. Alla sessione odierna non ha preso parte Baselli, febbricitante, mentre Vives ha seguito una tabella personalizzata in palestra. Domani doppio allenamento, con porte aperte ai tifosi per la seduta pomeridiana.