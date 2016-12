Sci: Shiffrin vince slalom di Semmering

SEMMERING (AUSTRIA), 29 DIC - La statunitense Mikaela Shiffrin, in 1.40.06, ha vinto anche lo slalom speciale di Semmering. Secondo posto per la slovacca Veronika Velez Zulova (1.40.70) e terzo per la svizzera Wendy Holdener (1.41.60). Ma in questo slalom c'e' stato finalmente un qualche segnale positivo delle italiane: Chiara Costazza ottava in 1.42.40 e Irene Curtoni undicesima in 1.42.95. Dopo i successi di martedi' e mercoledi' in slalom gigante, Shiffrin ha cosi' realizzato uno spettacolare tris con tre vittorie consecutive in tre giorni nella stessa localita' ed in discipline tecniche: c'era riuscita nel 1989 la leggendaria svizzera Vreni Schneider. Per lei e' la sesta vittoria stagionale, la 26/a in carriera con una palmares che a soli 21 anni la vede gia' con due ori mondiali ed uno olimpico.