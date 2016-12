Stadio Roma: Pallotta, spero ok a marzo

ROMA, 29 DIC - "Ci sono stati alcuni ritardi, forse un po' per colpa nostra, ma anche per via dei cambiamenti nell'amministrazione cittadina e per quello che è successo a Roma, ma siamo fiduciosi sul fatto che a marzo otterremo l'approvazione. Siamo pronti". Così, sul sito del club, il presidente della Roma James Pallotta, parla del nuovo stadio di proprietà. "Sono un po' dispiaciuto per il fatto che i lavori non siano ancora iniziati nel concreto. Anzi, mi sarebbe piaciuto aver iniziato i lavori nel momento in cui abbiamo comprato la squadra, ma sappiamo che ci vuole del tempo". Parla dello stadio anche l'Ad, Umberto Gandini: "È uno dei più importanti, se non il più importante, progetto dell'Europa meridionale nei prossimi 5 anni - le sue parole - È bellissimo, un investimento enorme: sarà uno dei punti focali della città e del Paese. Ovviamente essendo in Italia stiamo attraversando diverse difficoltà di natura burocratica e amministrativa, ma il progetto sta arrivando nelle fasi conclusive dell'approvazione".