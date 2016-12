Sci: slalom Semmering, Shiffrin in testa

SEMMERING (AUSTRIA), 29 DIC - La statunitense Mikaela Shiffrin con il tempo di 50.74 è al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di Cdm di sci di Semmering, ultima gara del 2016. Seconda la slovacca Veronika Velez Zuzulova in 50.83 e terze ex aequo in 51.33 la svizzera Wendy Holdener e la svedese Frida Hansdotter. Per l'Italia - nella disciplina in cui da tempo non riesce a rendere - c'è il buon 7/o tempo di Irene Curtoni in 51.77 seguita all'8/o da Chiara Costazza in 51.92. Poi - dopo la prova delle prime trentuno atlete - sono finite fuori Manuela Moelgg e Federica Brignone su un pendio non ripido ma con un tracciato assolutamente tortuoso ed aritmico, con un fondo traditore a causa della neve caduta per tutta la scorsa notte. Seconda e decisiva manche alle ore 18.