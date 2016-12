Juve-Rincon, si attende ufficialità

TORINO, 29 DIC - Manca solo la firma poi Tomas Rincon sarà ufficialmente un giocatore della Juventus. Il centrocampista ex Genoa, il primo venezuelano della storia bianconera, ha svolto questa mattina le visite mediche presso il JMedical di Torino. La firma sul contratto dovrebbe arrivare solo nei prossimi giorni, con l'apertura ufficiale del mercato di riparazione. In tempo, comunque, per consentire all'ormai ex genoano di allenarsi agli ordini del mister ianconero Massimiliano Allegri sin dalla ripresa, fissata per il primo gennaio.