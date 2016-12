Sci: a Pinturault combinata S.Caterina

S.CATERINA VALFURVA (SONDRIO), 29 DIC - La combinata alpina di Cdm uomini di sci di Santa Caterina Valfurva, ultima gara del 2016, è stata vinta dal francese Alexis Pinturault in 2.19.71. Per lui, 25 anni, è il 18/o successo. Secondo l'austriaco Marcel Hirscher - 99/o podio in carriera - in 2.20.05 e terzo il norvegese Aleksander Kilde in 2.20.84. Gara piena di delusioni invece per l'Italia dopo che Dominik Paris ha inforcato nello slalom. Il primo azzurro in classifica così Peter Fill ma al momento solo 18/o in 2.23.92. Più' indietro Luca De Aliprandini in 2.24.73. La coppa del mondo uomini ha ora una settimana di pausa per il Capodanno. Il prossimo appuntamento è per il pomeriggio di giovedì 5 gennaio con uno slalom speciale a Zagabria sulla pista del Monte dell'Orso, alla periferia della capitale croata.