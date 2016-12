Sci: combinata S.Caterina,in testa Kilde

S.CATERINA VALFURVA (SONDRIO), 29 DIC - Il norvegese Aleksander Kilde in 1.32.65 è al comando della combinata di Cdm uomini di sci di S.Caterina dopo la prova di superG. Alle l'austriaco Marcel Hirscher in 1.33.44 e il francese Alexis Pinturault in 1.33.49. Miglior azzurro Dominik Paris con il 5/o tempo in 1.33.78, subito davanti al norvegese Kjetil Jansrud in 1.34.01. Per l'Italia - fuori per un errore non solo Riccardo Tonetti ma anche Christof Innerhofer dopo una spettacolare inforcata a poche porte dal traguardo - vi sono più indietro Peter Fill in 1.35.57 e Mattia Casse in 1.36.24. Si gareggia in condizioni meteo e di neve perfetti mentre problemi di visibilità vi sono in alcuni passaggi in ombra. Ieri una tempesta di vento aveva portato all'annullamento della libera che non sarà recuperata visto che il calendario stagionale è ormai pieno tenendo anche conto dei Mondiali di St. Moritz in febbraio. La prova di slalom che concluderà la combinata è in programma alle ore 14.