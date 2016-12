Tevez va in Cina, contratto da 40 mln

ROMA, 29 DIC - Un altro campione del calcio internazionale sbarca in Cina: è ufficiale il passaggio di Carlos Tevez allo Shanghai Shenhua. Anche se non sono state fornite cifre ufficiali sulla trattativa, il club cinese avrebbe versato 11 milioni di dollari agli argentini del Boca Juniors mentre per l'ex giocatore della Juventus, 32 anni, è pronto un biennale da 40 milioni, che secondo i giornali argentini sarebbero netti e all'anno. L'"Apache" dovrebbe raggiungere la sua nuova squadra, allenata dall'uruguaiano Carlos Poyet e nella quale già militano gli ex interisti Guarin e Martins, a gennaio per il ritiro in vista dell'inizio della Super League cinese previsto per marzo.