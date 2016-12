Nba: Denver vince grazie a Gallinari

ROMA, 29 DIC - Un canestro a 27" dalla fine di Danilo Gallinari permette ai Denver Nuggets di battere 105-103 i Minnesota Timberwolves. L'azzurro ha messo a segno 18 punti, oltre ad aver fornito 2 assist e catturato 5 rimbalzi, anche se il miglior realizzatore dell'incontro è stata l'ala di Minnesota Andrew Wiggins con 25. Denver aggancia così i Sacramento Kings - battuti dai Portland Trail Blazers 102-89 - all'8/o posto della Western Conference, ultimo utile per i playoff. Nelle altre partite nella notte Nba successo per 121-111 dei Golden State Warriors sui Toronto Raptors mentre i Charlotte Hornets, ancora senza Marco Belinelli, passano 120-101 in casa degli Orlando Magic. I San Antonio Spurs regolano 119-98 i Phoenix Suns mentre gli Atlanta Hawks piegano i New York Knicks 102-98 dopo un supplementare. Nel 101-99 dei Chicago Bulls sui Brooklyn Nets 40 punti per Jimmy Butler. Milwaukee Bucks-Detroit Pistons 119-94, Washington Wizards-Indiana Pacers 111-105, New Orleans Pelicans-Los Angeles Clippers 102-98.