Baldissoni, presto bilancio Roma in pari

ROMA, 28 DIC - "Vendere i giocatori e reinvestire in nuovi è un modo per mantenere un alto livello di competitività, rispettando le regole del Fair Play finanziario. Lo faremo fino al raggiungimento della parità di bilancio, cosa che avverrà a breve". Così il dg della Roma, Mauro Baldissoni, in merito alla solidità finanziaria della società giallorossa in relazione alle mosse di mercato. "Considerando che il club ha avuto i conti in rosso negli anni passati, la nuova proprietà si è trovata al di fuori dei parametri finanziari imposti dalla Uefa - ricorda il dg -. Per rispettare tali parametri, abbiamo dovuto ridurre le perdite e aumentare i ricavi. Dobbiamo competere nel rispetto di determinate limitazioni finanziarie, per cui dobbiamo essere in grado di vendere giocatori e di reinvestire gli introiti in modo da mantenere costante il nostro livello di competitività". Sul passaggio di Pjanic alla Juve dice che "voler andare a giocare lì è stata una sua scelta e se uno decide di andare via, non è proficuo forzarlo a restare".