Basket: Milano, Repesa si gioca panchina

MILANO, 28 DIC - Ultima partita del 2016, e ultima di chiamata per Jasmin Repesa. Domani sera al Forum di Assago contro lo Zalgiris Kaunas il coach croato dell'EA7 Milano si gioca la panchina, con l'assistente Massimo Cancellieri pronto ad ereditarne le redini del gruppo. La squadra costruita per dominare il nostro campionato ed emergere come sorpresa tra le big d'Europa è infatti sprofondata in una crisi lunga più di un mese: l'Olimpia non vince in Eurolega da ben 44 giorni, periodo in cui ha raccolto 7 ko consecutivi, e ha perso due delle ultime tre anche in serie A. Repesa, nel day after del tracollo con Reggio Emilia, si traveste da psicologo ("I fischi sono rivolti verso di me, non verso i giocatori: abbiamo bisogno del nostro pubblico") e da dottore ("È una partita che in qualche modo dobbiamo vincere perché solo una vittoria può curare i nostri mali") per cercare di uscire da questo momento nero. "È un periodo estremamente difficile - dice il coach -, abbiamo perso tante partite e siamo senza fiducia nei nostri mezzi".