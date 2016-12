Juve, Rincon atteso a Torino per visite

TORINO, 28 DIC - Potrebbe effettuare le visite mediche per la Juventus già nelle prossime ore Tomas Rincon. Il centrocampista venezuelano è atteso domani mattina a Torino per espletare le formalità che precedono l'acquisto di un nuovo giocatore. Sarebbe dunque tutto fatto con il Genoa, a cui il club bianconero verserà 2 milioni di euro per il prestito oneroso con obbligo di riscatto, fissato tra i 7 e gli 8 milioni di euro. Il centrocampista potrebbe quindi allenarsi con la sua nuova squadra già alla ripresa, prevista per domenica primo gennaio.